Peter Mueller blir finsk skøytetrener

sport

Han ledet Norge fra 2004 til 2009. I to år skal amerikaneren lede de finske skøyteløperne i både sprint og allround.

– Men det er i hovedsak i sprint og mellomdistanse vi har de beste og mest talentfulle løperne, sier Mueller til Aftenposten.

Han håper at Mika Poutala virkelig kan gi OL-vinner på 500 meter og sprintverdensmester Håvard Lorentzen kamp.

– Jeg mener at Mika kan vinne VM-gull i sprint. Han har alt som skal til for å klare det. Dessuten er det noen som bør gi Håvard Lorentzen kamp. Det er blitt litt lett for ham, sier Mueller.

(©NTB)