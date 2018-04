Roma neste for «arrogante» Barcelona 

sport

«Barca» lå under 0-2 mot Sevilla i helgen, men reddet uavgjort etter et mål av innbytter Lionel Messi.

Onsdag går den første kvartfinalen i Barcelona. I Italia peker fotballeksperter på at Barcelona har opptrådt småarrogant i oppkjøringen.

– Det som er sagt (fra Barcelona), er ikke tatt så vel imot her. Jeg har også sett at folk som ikke kjenner Roma så godt har uttalt seg. Det er åpenbart at Barcelona er favoritt, men vi kommer til å kjempe, sier Romas sportsdirektør, spanjolen Ramón «Monchi» Rodríguez Verdejo til avisen AS.

Spørsmålstegn

– Jeg liker godt det jeg hørte fra Sevilla etter at de nesten spilte uavgjort mot Bayern München: – Er det én prosent sjanse, så kommer vi til å kjempe, sier Monchi videre.

Han jobbet i mange år i Sevilla og kjenner Barcelona godt.

Messi har slitt med skade den siste tiden. Han fikk beskjed om ikke å «sprinte over lengre distanser» mot Sevilla

– Messis kvaliteter har ingen grenser. Han utvikler seg hele tiden, sier Monchi.

I den andre kvartfinalen onsdag får Liverpool besøk av Manchester City på Anfield. Det blir «Battle of Britain».

