Berisha-mål da Salzburg tapte

Senad Lulic sendte det italienske hovedstadslaget i føringen etter bare åtte minutters spill, men norsk-kosovaren Berisha utlignet fra straffemerket etter en halvtime.

Resultatet sto seg til pause, men fire minutter etter hvilen ordnet Marco Parolo 2-1 til hjemmelaget. Takumi Minamino kvitterte til 2-2 knappe 20 minutter før full tid, men Felipe Anderson og Ciro Immobile sørget for at vertene tar med seg en tomålsledelse inn til returoppgjøret i Østerrike om en uke.

Tidligere Viking-spiller Valon Berisha spilte hele kampen for bortelaget. Tidligere Molde- og Lillestrøm-spiller Fredrik Gulbrandsen fikk tillit fra start for østerrikerne, men klarte ikke å bidra med scoring eller målgivende i torsdagens kamp. Han ble erstattet av målscorer Minamino et stykke ut i 2. omgang.

