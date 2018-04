Lillehammer slo tilbake mot Storhamar

sport

– En utrolig viktig seier, spesielt etter tapet i første kamp. Det var deilig å snu det i dag, deilig å vise at vi er det beste laget, sa Lillehammers Jacob Lundell Noer til NTB etter kampslutt.

Lillehammer ble ydmyket med 0-7 i Hamar tirsdag, men to dager senere var mye av selvtilliten som har preget Lillehammer i sluttspillet plutselig tilbake. Da kan også den suverene seriemesteren Storhamar slås når det er snakk om kampen om kongepokal.

– Dette betyr veldig mye for hele byen. Vi gikk med halen mellom beina hjem etter forrige match, men vi kommer ut som et nytt lag og viser at vi er med og kjemper om gullet, sa Lillehammers Sondre Bjerke til TV 2.

Gjestene best i gang

Gjestene fra Hamar fikk en pangstart da Christian Larrivée ladet børsa. Hans håndleddsskudd fra blålinjen var det ingen som verken så eller hørte før pucken lå i buret bak Christopher Bengtsberg. Dermed ledet gjestene 1-0.

Lillehammer slo derimot raskt tilbake etter en suveren kontring. Joey Benik fikk pucken på redline av Joachim Arnestad, og alene med Oscar Östlund feilet han ikke.

Storhamar gikk opp i ny ledelse da den tidligere Lillehammer-spilleren Mikael Zettergren overlistet Bengtsberg. Lillehammers Brett Cameron har ikke levert så langt i sluttspillet, men slo endelig til da han satte utligningen til 2-2.

Lillehammer hadde en vond kveld i Hamar tirsdag, men torsdag klarte laget å få kampen inn i sitt spor: Tøffe og tette dueller over hele banen. I midtperioden sto Mads Homdrom foran mål og forstyrret Östlund akkurat nok til at skuddet fra Fredrik Dahl gikk inn til 3-2-ledelse til Lillehammer.

Spenning helt inn

Svenske Jacob Berglund var en skygge av seg selv helt fram til han dukket opp i et overtallsspill etter seks minutter ut i tredje periode, og satte 3-3 helt oppe i krysset.

Hjemmelaget ga seg derimot ikke. Sondre Bjerke styrte inn 4-3 på et skudd fra blålinjen, mens Cameron ordnet sitt annet mål for kvelden da han gjorde 5-3 bare minuttet etter.

Berglund ble også tomålsscorer da han reduserte til 4-5 med litt over fire minutter igjen av perioden, men det ble en mager trøst.

Lørdag er det ny kamp i Hamar OL-amfi.

(©NTB)