Northug-show da Lillehammer vant NM-sprinten

Bærums Verk (Aleksander Emil Dyrberg Ek og Sindre Bjørnestad Skar) tok sølvet på lagsprinten, mens Røa (Martin Johnsrud Sundby og Andrew Musgrave) kapret bronsen.

Martin Løwstrøm Nyenget og Håvard Solås Taugbøl gikk Lillehammer inn til gull i Alta. Petter Northug passerte Martin Johnsrud Sundby og sendte lillebror Even ut i tet, men Even Northug fikk det for tungt. Strindheim ble til slutt nummer seks.

- Det var veldig artig å gå her. Kjekt å gå i en artig lagsprintløype, sa Petter Northug til NRK.

- Even hadde nok ikke en superdag. Håper han kommer sterkere tilbake. Håper han tar nye steg i årene som kommer, la trønderen til.

Ordknapp

- Hva tenker du om framtiden?

- Vi får se. Nå skal jeg først gjøre meg ferdig med året og evaluere. Nå konsentrerer jeg meg om det som gjenstår, sa han.

- Hvordan har sesongen vært, synes du?

- Sesongen har vært elendig. Vi får se hva som skjer.

Northug lettet litt på sløret rundt dialogen med Skiforbundet.

- Dialogen er bra. Nå er det kjærlighet. Vi har en liten flørt. Det kan jo ende i noe bra, sa han.

- Men vi får ta det når den tiden kommer, la han kjapt til.

Pigg

Northug var uansett godt fornøyd med å vise seg fram i Alta-løypene.

- Artig å krige litt igjen. Kanskje jeg går i morgen også. Grunnlaget er litt tynt, men skal ta det som god trening i hvert fall.

Petter Northug viste seg fram på sine etapper torsdag. Trønderen, som fortsatt ikke har avklart framtiden, så piggere ut enn på lenge.

Byåsen-duoen Johannes Høsflot Klæbo og Fredrik Riseth var tippet å kjempe i toppen, men et Riseth-fall på hans siste runde knuste håpet om en topplassering.

