Dybala-trippel hjalp Juventus til seier mot bunnlaget

Juventus leder serien sju poeng foran Napoli, men tabelltoeren har en kamp til gode på «den gamle dame».

Tabelltreer Roma er hele 21 poeng bak serielederen etter å ha tapt 0-2 mot Fiorentina lørdag. Marco Benassi og Giovanni Simeone sikret seieren for Fiorentina, som klatrer til sjuendeplass på tabellen, ett poeng bak Milan på plassen over.

Lørdag sendte Dybala Juventus i føringen etter et drøyt kvarters spill på bortegress. Cheick Diabate utlignet for vertene, men nevnte Dybala satte inn 2-1 fra straffemerket like før hvilen.

Seks minutter ut i 2. omgang utlignet Diabate igjen, men Dybala ville ikke gi seg. Han ordnet 3-2 kvarteret før slutt, også denne gang fra straffemerket. På tampen fastsatte Douglas Costa resultatet til 4-2 for den regjerende mesteren.

Napoli møter Chievoverona søndag.

Byderbyet mellom Sampdoria og Genoa endte 0-0 lørdag, mens Spal tok et viktig poeng mot videre eksistens i Serie A med 1-1 mot Atalanta.

Det var niendeplasserte Atalanta som måtte ha et straffespark for å redde poeng i det 78. minutt. Marten de Roon satte ballen i mål. Thiago Cionek sendte Spal i ledelsen etter 39 minutter. Laget har tre poeng ned til Crotone under streken før resten av lagene rundt dem på tabellen spiller søndag.

