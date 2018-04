Fulhams sterke rekke fortsetter

sport

Forrige Fulham-tap i serien kom borte mot Sunderland (0-1) 16. desember. Siden da har «The Cottagers» spilt 19 kamper uten tap, noe som har tatt laget helt opp i kampen om Premier League-spill neste sesong.

Tabelltreer Fulham har kun to poeng opp til Cardiff på direkte opprykksplass, men waliserne har en kamp til gode på Johansen og co.

Aleksandar Mitrovic ble matchvinner for London-laget lørdag med sin scoring i det 78. minutt. Stefan Johansen spilte hele kampen for gjestene.

Tettey-seier

Det ble også tre poeng for Alexander Tettey og hans Norwich. Josh Murphy, Dennis Srbeny og James Maddison scoret målene da Aston Villa ble slått 3-1. Jack Grealish scoret bortelagets trøstemål.

Norwich står med 55 poeng på 12.-plass i mesterskapsserien. Villa er tabellfirer, fem poeng bak Fulham.

Martin Samuelsen var ubenyttet reserve da hans Burton spilte 1-1 borte mot Birmingham. En scoring av Lloyd Dyer så ut til å gi bortelaget tre poeng, men Lukas Jutkiewicz ordnet utligning og poengdeling for hjemmelaget. Burton på sisteplass har sju poeng opp til sikker grunn, mens Birmingham har tre poeng til nedrykk.

Henriksen-assist

Markus Henriksen bidro med en målgivende pasning da Hull banket Queens Park Rangers 4-0. Harry Wilson, Kamil Grosicki, Abel Hernández og et selvmål sørget for scoringsfest foran hjemmefansen. Hyll på 18.-plass har 44 poeng. Henriksen og co. har dermed sju poeng til nedrykksstreken. QPR, som måtte avslutte lørdagens kamp med ti mann etter et rødt kort til Nedum Onuoha på tampen, ligger på 15.-plass.

Norsk-kosovaren Bersant Celina fikk et kvarter som innbytter da hans Ipswich tapte 0-1 borte mot Brentford. Neal Maupay ble matchvinner for hjemmelaget.

