Gullgutten takket lagkameratene

Røthe fulgte opp gullet på fredagens 10 kilometer i klassisk stil med en ny triumf på femmila i fri teknikk i Alta. Avslutningen ble riktignok dramatisk, og på de siste kilometerne ble det et sekunddrama mellom Røthe og landslagskompis Hans Christer Holund.

I mål skilte det ti sekunder i Røthes favør. Det hadde ikke Holund noen problemer med å akseptere.

– Hvis det er en person som skulle slå meg, er det fint at det er Sjur Røthe. Han er Norges mest sympatiske skiløper og har trøblet så mye denne sesongen. Jeg vet alt om det å ha en kropp som ikke fungerer, sa Holund til NTB.

Nittedal-gutten slet selv i flere sesonger med en kropp som ikke responderte på trening. Det var nær ved å koste ham karrieren. I vinter fikk Røthe påvist en revmatisk sykdom og innrømmet fredag at han på et tidspunkt trodde livet som langrennsløper var over.

Takket Holund

Konfrontert med Holunds hyllest etter femmilsseieren sendte Røthe verbale blomster i retur til lagkameraten.

– Holund har betydd mye for meg også, og ikke bare han. Det er klisjé å snakke om lagseier, men måten gutta på laget har støttet meg i vinter er veldig unik. Jeg har fått mye hjelp, sa vossingen til NTB.

På veien mot NM-gull nummer to på like mange dager fikk han også bistand. Da det røynet på for Røthe på slutten, fikk han avgjørende drahjelp av Skiptvet-løper Espen Udjus Frorud. Det berget gullet.

– Han gjorde en enorm innsats på slutten. Jeg måtte faktisk be ham roe ned, sånn at jeg skulle klare å henge med inn, sa Røthe.

Vossingen innrømmet gjerne at han noen kilometer før mål hadde gitt opp å bli norgesmester.

– Jeg begynte å spørre der ute hvor langt det var ned til den siste medaljen, for medalje ville jeg gjerne ha. Jeg hadde gitt opp gullet da det var åtte kilometer igjen. Det var dyktigheten til Frorud som reddet dette for meg, sa Røthe.

Holund prøvde for seint

Sølvvinner Holund måtte på sin side innrømme at han kastet bort sine gullsjanser i starten av femmila. Da slet Nittedal-gutten med motivasjonen og med å komme skikkelig i gang.

– Jeg har vært litt lei etter verdenscupavslutningen i Falun, for å si det rett ut. Og jeg har konkurransehode, så enten er det skrudd på eller av. Fra start av i dag var det av, sa han og utdypet:

– Jeg tenkte bare jeg skulle gjennomføre fem mil og deretter få en fin bankett. Plutselig var jeg likevel på skuddhold, og da fant jeg ut at jeg skulle prøve likevel. Hadde jeg skrudd på det giret før, hadde jeg kanskje klart det.

– Angrer du på at du ikke prøvde før?

– Ja, det gjør jeg. Men sånn er det. Skal man vinne skirenn, må man kjempe fra første meter. I dag gjorde jeg ikke det, smilte Holund og understreket at han var glad for å avslutte en strålende sesong med NM-sølv.

Under OL i Pyeongchang tok landslagsprofilen sølv i skiathlon.

