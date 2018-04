Kombinert: NM-gull til Riiber, Moan, Schmid og Hansen

sport

Det ble kåret mestere i to konkurranser for menn og en for kvinner i Trysil lørdag, ettersom hopprennet i mennenes fellesstart måtte utsettes fra fredag. Der tok Riiber seieren.

– Herlig å avslutte sesongen med mitt annet NM-gull. Jeg var fornøyd med langrennsdelen fredag. Jeg klarte å følge med de beste, men var uheldig og falt etter fem kilometer. Etter det stivnet jeg, men jeg tok det igjen i hoppingen, sa Riiber.

– Jeg gikk ned to avsatser og fikk betalt for det.

Moan og Schmid vant mennenes lagsprint for Sør-Trøndelag.

– En god måte å avslutte sesongen på. Det har vært fine dager i Trysil. Hoppingen er fortsatt for dårlig, men det var herlig å vinne NM-gull med Jan, sa Moan.

– Vi klarte å vinne, og det skal vi være fornøyd med. Jeg og Magnus vant her også i 2004, sa Schmid.

Hansen vant kvinnenes NM-renn foran Thea Minyan Bjørseth og Oda Leiråmo.

– Mitt første NM-gull. Dette var utrolig moro og gir mersmak, sa hun etter å ha lagt hoppvinner Bjørseth bak seg og tatt seieren med 13 sekunders margin.

