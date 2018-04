Messi-hattrick ga Barcelona-rekord

sport

Barcelona er ubeseiret i de 31 første seriekampene denne sesongen og tapte ingen av sine sju siste forrige sesong. Laget har dermed kopiert rekken Real Sociedad fikk opp i 1979 og 1980, og neste helg kan den slås i kampen mot Valencia.

Lionel Messi åpnet scoringene med et lekkert frispark etter 27 minutter. Ballen dalte ned i hjørnet bak Ivan Cuéllar

Mål nummer to kom på sedvanlig Barcelona-vis. Messi fikk ballen på vei inn i 16-meteren etter oppbyggende spill, og med en forsvarer i ryggen banket han ballen ned i hjørnet i det 32. minutt.

Nabil El Zhar reduserte for Leganés i annen omgang, men det ble bare et trøstemål. Tre minutter før slutt lobbet Messi inn sitt tredje for kvelden alene med keeper.

Serieleder

Barcelona er tilbake på seierssporet etter at Messi berget 2-2 mot Sevilla i forrige serierunde, mens Leganés gikk på sitt annet strake tap.

Messi og co. er serieleder med 79 poeng. Tabelltoer Atlético Madrid har 67 poeng, men har én kamp mindre spilt.

Luis Suárez burde vært på scoringslista i første omgang etter vakkert spill, men spissen klarte ikke å score fra fem meter. Det var Ousmane Dembélé som serverte Messi på venstresiden av 16-meteren, før argentineren slo videre til Suárez som kun hadde keeperen igjen å overliste.

Redusering

I starten av annen omgang giret Barcelona ned. Med 20 minutter igjen av kampen tente Nabil El Zhar et håp for Leganés ved å banke ballen i mål fra 16 meter etter en overgang.

Suárez fikk enda en mulighet til å score med ti minutter igjen av kampen, men nok en gang gikk det ikke spissens vei.

Leganés hadde noen halvfarligheter på tampen av kampen, men det var Barcelona som kontrollerte inn tre nye poeng etter nok et Messi-mål.

(©NTB)