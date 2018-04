Nuggets med skjebnen i egne hender

sport

Nikola Jokic greide trippel-tosifret med 23 poeng, 11 returer og 11 assist for Nuggets, som nå har sin sluttspillskjebne i egne hender. Laget har vunnet fem kamper på rad. Med seier også i de to siste grunnseriekampene er laget videre.

–Vi spiller «få-det-gjort»-basketball. Vi får det gjort. I dag kontrollerte vi kampen og vant alle fire perioder, sa trener Mike Malone.

Clippers-tapet betyr at laget er ute av dansen og går glipp av sluttspill for første gang på sju år. Nå står de fem siste sluttspillplassene i Western Conference mellom seks lag: Utah, New Orleans, San Antonio og Oklahoma City har 46 seirer, Minnesota og Denver 45.

De to sistnevnte møtes i siste grunnserierunde onsdag i Minneapolis i det som kan bli en direkte avgjørende kamp om sluttspillplass.

Oklahoma City Thunder tok et viktig steg mot sluttspill ved å slå grunnseriens beste lag Houston Rockets 108-102 på bortebane. Russell Westbrook og Paul George scoret til sammen 48 poeng.

Thunder lå under sju minutter før slutt, men scoret de 11 neste poengene og tok kommandoen.

Anthony Davis scoret 34 poeng da New Orleans Pelicans slo tittelforsvarer Golden State Warriors for første gang på 11 forsøk med 126-120-seier i Oakland. Også Pelicans styrket sine sluttspillsjanser med borteseier over et av grunnseriens beste lag.

I Eastern Conference er alle sluttspillplassene allerede fordelt, og de siste kampene handler bare om seeding og posisjonering foran sluttspillet.

