Skiskyting: NM-gull til Olsbu og Bjøntegaard

sport

Marte Olsbu og Erlend Bjøntegaard tok hvert sitt NM-gull i skiskyting under fellesstarten i Lillehammer.

Først ut var Marte Olsbu som måtte tåle to bom, ett på hver av de to første skytingene, men gikk likevel i mål over halvminuttet foran Synnøve Solemdal.

35,7 sekunder skilte Olsbu og Solemdal etter 12,5 kilometer. Solemdal skjøt en bom.

NM-bronsen gikk til Thekla Brun-Lie som kom i mål 1.17,1 minutter bak Olsbu. Brun-Lie skjøt to bom underveis, på første og siste skyting.

Olsbu, som med søndagens seier tok sitt tredje NM-gull under mesterskapet, vant også sprint og jaktstart denne helgen.

I herreklassen tok Erlend Bjøntegaard sitt første NM-gull dette mesterskapet, da han vant herrenes fellesstart over 15 kilometer.

Med én bom snøt han Johannes Thingnes Bø for sitt tredje NM-gull med knappe 5,6 sekunder. Thingnes Bø, som vant både sprinten og jaktstarten, måtte tåle tre bom på søndagens fellesstart da han gikk inn til sølv.

Alexander Os, skjøt én bom og gikk inn til bronse, 7,7 sekunder bak Bjøntegaard.

