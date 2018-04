Super-Svendsen vil bli Familie-Svendsen

sport

Mandag fortalte Emil Hegle Svendsen et fullsatt norsk pressekorps at han legger ski og børse på hylla, og at en lang og innholdsrik karriere er over. Det var en tøffere oppgave enn 32-åringen hadde regnet med.

– Ja, det var det. Det var skikkelig tungt, faktisk, sier Svendsen til NTB.

Flere ganger under pressekonferansen slet han med å holde tårene tilbake da han fortalte at motivasjonen ikke lenger er til stede. Han fortalte at avgjørelsen har kommet gradvis, og at følelsen om at dette var hans siste sesong vokste seg større utover vinteren.

– Men jeg holdt døra på gløtt til etter sesongen for å se om gnisten kom tilbake. Det gjorde den ikke, og da var det egentlig en enkel avgjørelse, sier 32-åringen.

Et eventyr

Gjennom ti år har Svendsen blant annet vunnet fire OL-gull, 12 VM-gull og tatt 38 verdenscupseirer. I tillegg har han gledet det norske folk med sine fantastiske prestasjoner. Sin egen karriere beskriver han som «et eventyr».

– Det har vært et eventyr helt fra junioralderen da jeg merket at jeg kunne bli god. Etter det gikk det bare en vei, og jeg har fått en fantastisk karriere. Jeg ser tilbake på veldig mange gode prestasjoner og inntrykk.

I eventyret har Svendsen også vunnet omtrent hele kongeriket og fått sin prinsesse; Samantha Skogrand. Men prinsessen sier hun ikke har en finger med i spillet hva gjelder Svendsens avgjørelse.

– Jeg har bare vært opptatt av at han skulle være sikker i sin sak. Emil elsker jo skiskyting, sier Svendsens forlovede til NTB.

Vil stifte familie

Hva framtiden bringer er fortsatt i det blå, men Svendsen forteller at han har vært i samtale med karriereveileder og at han ikke planlegger å sitte altfor lenge i sofaen.

Det som er sikkert er at han ser for seg en ny hverdag med sin forlovede.

– Nå er drømmen for Samantha og meg å ta de neste stegene sammen, med barn og giftermål. Målet er å ha det bra, sier han til NTB.

– Hvordan blir det å gå fra Super-Svendsen til Familie-Svendsen?

– Jeg får vel bare prøve å være god der også. Målet er å være en bra fyr også på det området, smiler han og sier at det skal bli godt å få mer tid sammen med sin forlovede.

Tunge år

Overfor NTB trekker Svendsen fram VM i Østersund (2008) som høydepunktet i karrieren, og sier at det er det som føles størst. Da vant han to gull og ett sølv.

– Det var en utrolig opplevelse. Men også OL i Vancouver i 2010 (to gull og ett sølv) og VM i Nove Mesto i 2013 (fire gull og ett sølv) var helt utrolige opplevelser.

– Hva kunne du godt vært foruten?

– De fire siste årene har vært tunge. Det har vært litt mye trøbbel og vanskelig sånn sett. Men det er erfaringer som er verdifulle på sin måte, at man har opplevd motgangen og det tøffe som hører med.

Den siste uken har også Ole Einar Bjørndalen og Marit Bjørgen fortalt at de legger skiene på hylla, men Svendsen frykter ikke for framtiden til norsk skisport.

– Norsk vintersport står utrolig sterkt. Det kommer nye talenter som tar over, og det gjør det lettere for oss å gi oss. Det er en epoke som er over, avslutter Svendsen.

