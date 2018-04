Amatørvideo kan oppklare hva som skjedde med Goolaerts

sport

Den unge belgieren ble funnet tilsynelatende livløs ved sykkelen 148 kilometer ut i det tøffe sykkelrittet. Tross hjertekompresjon og annen førstehjelp, og rask transport til sykehus med luftambulanse, sto ikke livet hans til å redde.

Bildene som ble lagt ut på nett viser hvordan Goolaerts i en sving i en slak utforkjøring fortsetter rett i en jordvoll, uten forsøk på å bremse eller svinge. Bildene viser også at han kastes rundt før han blir liggende.

Det tyder på at han ble rammet av hjertestans før han veltet, og at han ikke fikk hjertestans på grunn av en velt.

Politiet var nesten umiddelbart på stedet.

– Sportsdirektøren og to medisinere kom også raskt til stedet. Jeg visste ikke hvor alvorlig det var, men jeg la merke til at han ikke rørte på seg. Så begynte gjenopplivningsforsøkene. Det var fryktelig å se på, sier tilskueren til avisen Le Parisien.

Han sa at han la ut opptaket på nettet for å bidra til å oppklare hendelsesforløpet. Tirsdag ettermiddag var det sett over 330.000 ganger.

Etter tilsynelatende vellykket gjenopplivning på stedet ble Goolaerts fløyet til sykehuset i Lille i Nord-Frankrike, men der døde han samme kveld.

Franske myndigheter har innledet etterforskning av omstendighetene.

(©NTB)