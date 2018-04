Åsen med assist-hattrick da Tromsø slo Godset

sport

Søndag scoret trønderen de to første målene da Tromsø tok sine første eliteseriepoeng for sesongen med 4-0 over Ranheim i den første hjemmekampen. Tre dager senere serverte han i tur og orden Runar Espejord, Kent-Are Antonsen og Daniel Berntsen i en ny hjemmeseier.

Strømsgodset hadde lite å stille opp med og måtte tåle sitt første serietap.

Tromsø gikk rett i strupen på Strømsgodset, som nesten ikke fikk låne ballen i åpningsminuttene. Allerede i det 7. minutt sto det 1-0.

Åsen plukket opp en klarering rett utenfor 16-meteren, gikk av et par motspillere og sendte i vei et skudd som ville gått utenfor lengste stolpe. Før ballen kom så langt styrte Runar Espejord den inn til sin første scoring siden 2016.

Doblet

Strømsgodset var nest best i alt og hadde mer enn nok med å holde hjemmelaget fra livet. Tromsø skapte flere gode sjanser før ledelsen ble doblet i det 35. minutt.

Igjen var Åsen nest sist på ballen. Han førte opp på venstre og spilte fram Lasse Nilsen, som gjorde en fiks vending og prøvde å ta igjen ballen. Rett bak ham var imidlertid Åsen, som slo hardt inn. Antonsen brukte venstrebeinet like kontant og sendte et direkteskudd i nettet.

Det burde blitt 3-0 rett før pause, da Antonsen ble spilt pent gjennom av Morten Gamst Pedersen. Alene med keeper rundet han Espen Bugge Pettersen, men kom langt ut på siden og spilte ut til Espejord i stedet for å avslutte fra spiss vinkel. Espejord brukte en berøring i stedet for å skyte med en gang, og sjansen forsvant.

For dårlig

Godset-trener Tor Ole Skullerud la ikke noe mellom da han overfor Max beskrev pausepraten.

– Jeg sa at det var drit dårlig. Vi må skjerpe oss og komme på arbeid, sa han og byttet ut Bassel Jradi med Francisco Júnior.

Det endret ikke kampbildet vesentlig. Tromsø var fortsatt best i annen omgang, og i det 69. minutt punkterte hjemmelaget kampen. Åsen overlappet på venstresiden, fikk ballen og serverte en ny perfekt pasning som denne gang ble satt i mål av Daniel Berntsen.

Tromsø ble overmodig og glemte kontradekning på et hjørnespark i det 79. minutt. Dermed kunne innbytter Amahl Pellegrino kontre inn et trøstemål for gjestene, men TIL-seieren var aldri i fare.

Tromsø tapte sine to første kamper på bortebane, men har utklasset gjestene i de to første hjemmekampene og har klatret til 5.-plass på tabellen.

