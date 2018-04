Bayern holdt unna for Sevilla

sport

Det spanske laget imponerte i sitt forsøk på å sikre avansement tross 1-2-tapet på eget gress, og holdt Bayern-spissene i stramme tøyler. Bayern måtte gå målløs av banen for første gang på sine 22 siste hjemmekamper i mesterligaen, etter å ha scoret 73 ganger i de 21 foregående.

Sevilla var tvunget til å score minst to ganger for å gå videre, og greide ikke det. Nærmest var Joaquín Correa med sin nikk i det 59. minutt. På et innlegg fra Jesus Navas ruvet han over Jérôme Boateng og styrte sitt hodestøt langt utenfor keeper Sven Ulreichs rekkevidde. Fortvilet så han ballen treffe tverrliggeren helt oppe i krysset og sprette ut.

Det var den eneste virkelig store sjansen for gjestene, som ellers kom til en god del halvsjanser. De ble ødelagt av dårlige mottak eller avslutninger.

– Vi er lei oss. Vi trodde vi kunne snu det, men det gikk ikke. Hadde vi fått det første målet, kunne vi kanskje greid det. Det blir en tung hjemreise, sa Sergio Escudero ifølge uefa.com.

– Jeg hørte våre tilhengere synge gjennom hele kampen. Jeg er stolt over å være trener for dette laget, sa gjestenes Vincenzo Montella.

Manglende effektivitet avgjorde. Sevilla greide ikke en eneste avslutning mellom stengene i løpet av kampen, og da er det vanskelig å score to mål.

Tøffe tak

Bayern-trener Jupp Heynckes så sine spillere sikre seriegullet allerede sist helg. Onsdag sendte han sitt sterkeste lag på banen med Robert Lewandowski, James Rodríguez og Thomas Müller med Arjen Robben og Franck Ribéry på kantene.

James var nær scoring med et frispark tidlig i kampen, og Robben skjøt rett utenfor, men hjemmelaget fikk ikke mye spillerom av innbitte Sevilla-spillere som også slapp seg løs offensivt og fikk til mye småpent spill.

Gjestene tråkket også til i duellene, og en uvanlig blek Lewandowski pådro seg en kraftig blåveis. Javi Martínez, James og Rafinha måtte også få behandling etter dueller.

Selv om Bayern fikk resultatet som sendte laget videre, tok Heynckes' rekordlange rekke på 12 strake seirer i mesterligaen slutt onsdag.

– Vi så i går i Manchester og Roma at hva som helst kan skje. Jeg er glad for at vi holdt nullen, for det krevde jeg av laget mitt. 0-0 var godt nok for oss i dag, sa Heynckes.

To verdener

Sevilla, som vant europaligaen tre år på rad mellom 2014 og 2016, har fortsatt aldri kommet til semifinale i mesterligaen.

For Bayern München stiller det seg annerledes. Den tyske storklubben er semifinaleklar i den gjeveste europacupturneringen for sjette gang de sju siste årene, og for sjuende gang de ni siste årene.

For Sevilla sluttet kvelden ille da Correa fikk direkte rødt kort på overtid etter en stygg ettersleng mot Javi Martínez.

I fredagens semifinaletrekning er lag fra fire land: Real Madrid fra Spania, Roma fra Italia, Liverpool fra England og Bayern München fra Tyskland.

– Det spiller ingen rolle hvem vi får, sa Bayern-kaptein Thomas Müller.

– På en god dag kan vi slå hvem som helst, sa Robben.

(©NTB)