Dødballsterke Ranheim snudde kampen

sport

Mohamed Ofkir så lenge ut til å bli matchvinner i sin første kamp fra start i Sandefjord-trøya takket være sin scoring etter 30 minutter, men Ranheim kom tilbake mot slutten og tok med seg alle tre poengene.

– Det er ikke bra. Vi ledet 1-0, men tapte. Vi må skjerpe oss og jobbe enda hardere. Vi må ta tre poeng mot Ranheim, så dette er for dårlig. Vi må opp minst tre hakk og virkelig ta tak alle sammen, sa en skuffet Ofkir til Eurosport etter kampen.

Etter 78 minutter utlignet gjestene etter at Sandefjords Christer Reppesgård ikke hadde orientert seg da han måkte ballen til corner.

Daniel Kvande svingte ballen inn foran mål og fant pannebrasken til Christian Eggen Rismark, som forholdsvis umarkert fikk heade inn 1-1.

Nytt cornermål

Ranheim-laget fortsatte å presse etter utligningen, og etter 90 minutter fikk laget et nytt hjørnespark.

Corneren ble klarert ut i returrommet, men der ventet Jakob Tromsdal. Han forsøkte seg på en volley, men avslutningsforsøket var så dårlig at ballen gikk i en bue og fant lagkamerat Andreas Helmersen på fem meter. Hans volleyforsøk var langt bedre, og ballen føk opp i nettmaskene uten at Sandefjord-keeper Ingvar Jónsson rakk å få opp hendene.

– Det ble en tung kamp. Vi skjønte vi måtte være voksne og spille på våre styrker, og jeg synes vi gjorde en god jobb med å mørne dem, sa Helmersen.

Fin Ofkir-scoring

Før de to sene scoringene hadde kampen langt fra vært den mest hendelsesrike. Oppgjøret var lenge preget av både lange baller og feilpasninger, men Ofkir viste et glimt av sitt repertoar da han satte inn 1-0 for Sandefjord.

21-åringen, med en fortid i Lillestrøm, scoret etter at halvtimen var passert i Sandefjord. Kantspilleren fikk ballen et stykke unna mål, avanserte noen meter og han sendte av gårde et skudd som snek seg inn til høyre for Ranheim-målvakt Even Barli.

Ofkir kom fra belgiske Lokeren denne sesongen, og kan se ut til å bli en svært viktig brikke for Magnus Powells Sandefjord-lag til tross for at det ble tap onsdag.

Resultatet gjør at nyopprykkede Ranheim nå har to seirer på lagets tre første kamper i Eliteserien. Det holder til sjetteplass på tabellen med seks poeng, mens Sandefjord måtte notere lagets annet tap på de fire første seriekampene.

Laget ligger på 13.-plass med fire poeng.

(©NTB)