Guardiola langet ut mot CL-dommer: – En spesiell fyr som liker å være annerledes

City hadde en voksen oppgave i tirsdagens returoppgjør i mesterligaens kvartfinale. De lyseblå tapte 0–3 på Anfield, og Guardiola varslet på forhånd at laget hans måtte levere en perfekt forestilling om semifinalebilletten skulle berges.

Gabriel Jesus tente City-håpet med en lynkjapp scoring. Like før pause fikk vertene et annet mål feilaktig annullert for offside. Leroy Sané fikk ballen fra Liverpool-kaptein James Milner før han satte den i nettet.

Guardiola gikk bort til dommerteamet da lagene tuslet av gressteppet etter første omgang. Han var tydelig misfornøyd med annulleringen. Mateu svarte med å sende City-manageren på tribunen.

– Jeg sa bare at det var mål. Det var ingen fornærmende ord. Jeg var høflig, men Mateu er en spesiell fyr. Han liker å være annerledes og spesiell, sa Guardiola til BT Sport.

Han har en forhistorie med den spanske dommeren fra da han trente Barcelona.

– Jeg kjenner dommeren fra Spania. Vi snakket om det. Men når det er sagt, så gikk Liverpool fortjent videre, sa Guardiola.

Liverpool snudde 0–1 til 2–1 etter scoringer fra Mohamed Salah og Roberto Firmino i annen omgang. Dermed gikk de rødkledde videre med 5–1 sammenlagt.

