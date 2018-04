Drama da Timberwolves tok siste sluttspillplass i NBA

sport

For første gang på 21 år ble det på grunnseriens siste dag spilt et oppgjør der vinneren ville gå til sluttspill og taperen være utslått. Lagene kjempet med nebb og klør, og ved ordinær tid sto det 101-101. I forlengningen var hjemmelaget best.

Jeff Teagues hoppskudd et minutt før slutt i forlengningen sendte Timberwolves foran for godt, og klubben er i sluttspill for første gang på 14 år.

– Vi fikk byen tilbake dit den hører hjemme, sa Jimmy Butler, som scoret 31 poeng.

– Jeg regner med at jeg våkner midt på natten og gråter av glede når det omsider går opp for meg hva vi har utrettet, sa Karl-Anthony Towns, som scoret 26.

Niloa Jokic noterte 35 poeng og 10 returer for Nuggets, men misset seks av sine åtte siste skudd.

Nuggets ble første lag siden 2009 som vant 46 kamper og likevel mistet sluttspillplass.

Formlag

Timberwolves møter grunnseriens beste lag Houston Rockets i første runde i sluttspillet. Rockets vant 65 kamper.

Formlaget i NBA er Philadelphia 76ers, som avsluttet grunnserien med 16 strake seirer og satte punktum med 130-95 over Milwaukee Bucks og knep 3.-plassen i Eastern Conference, der Toronto Raptors var best med 59 seirer.

Sixers-talentet Markelle Fultz greide trippel-tosifret for første gang med 13 poeng, 10 assist og 10 returer. 19-åringen er den yngste noensinne som har greid det.

Da Russell Westbrook ni minutter før slutt hentet sin 16. retur i Oklahoma City Thunders 137-123-seier over Memphis Grizzlies, var det klart at han for annen sesong på rad hadde trippel-tosifret i snitt over hele sesongen. Westbrooks tall var 25,4 poeng, 10,1 returer og 10,3 assist.

LaBron-rekke

LeBron James fullførte for første gang en sesong hvor han spilte i samtlige 82 grunnseriekamper. Han var på banen akkurat lenge nok til å score 10 poeng og holde liv i sin rekordlange rekke med tosifret poengtall. Den er oppe i 873.

New York Knicks slo James' Cleveland Cavaliers 110-98, men det var ikke nok til å berge jobben til trener Jeff Hornacek. Han fikk sparken etter kampen, akkurat som treneren til den andre leietakeren i Madison Square Garden, NHL-laget New York Rangers' Alain Vigneault, opplevde sist helg.

James Harden var blant flere Rockets-spillere som fikk hvile i 83-96-tapet mot Sacramento Kings, men han hadde allerede sikret toppscorertittelen for annen sesong på rad.

Sluttspillet

Etter at de siste sluttspillbrikkene falt på plass blir dette kampene i 1. runde i sluttspillet (best av 7 kamper):

Eastern Conference: Toronto Raptors – Washington Wizards, Boston Celtics – Milwaukee Bucks, Philadelphia 76ers – Miami Heat, Cleveland Cavaliers – Indiana Pacers.

Western Conference: Houston Rockets – Minnesota Timberwolves, Golden State Warriors – San Antonio Spurs, Portland Trail Blazers – New Orleans Pelicans, Oklahoma City Thunder – Utah Jazz.

De første kampene spilles lørdag.

