Flensburg og Magdeburg henger med i tetstriden

sport

Rød er tilbake etter en ankelskade og scoret to ganger da Flensburg vant 32-23 borte mot Lemgo, mens O'Sullivan scoret en gang da Magdeburg slo N-Lübbecke 34-24 i egen hall.

Flensburg har like mange poeng som ledende Rhein-Neckar Löwen, mens Magdeburg er to poeng bak. Rhein-Neckar, som har Harald Reinkind i laget, har imidlertid to kamper mindre spilt enn forfølgerne.

Füchse Berlin og Hannover-Burgdorf henger også med. De er tre poeng bak lederlaget med henholdsvis to og en kamp mindre spilt enn Flensburg og Magdeburg.

Anders Zachariassen var toppscorer for Flensburg med seks mål, Michael Damgaard for Magdeburg med sju mål.

(©NTB)