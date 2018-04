Taust rundt Ødegaard

sport

Ødegaard pådro seg et brudd i et mellomfotsbein i Heerenveens 2-1-seier over Heracles 1. påskedag. Det er alt den nederlandske klubben har gått ut med.

Det er ikke sluppet ut offisiell informasjon om hvor lenge det er antatt at Ødegaard er satt tilbake. Nederlandske medier har spekulert i at han kan være ute i flere måneder.

Ungguttens agent Tore Pedersen ønsker ikke å uttale seg om saken.

– Jeg har ikke noe mer å si om skaden nå, skriver Pedersen i en tekstmelding til NTB.

Han vil heller ikke si om Ødegaard blir værende i Nederland for å få behandling der, eller om han om reiser tilbake til Spania og Real Madrid. Det 18 måneder lange låneoppholdet i Heerenveen løper ut til sommeren.

Ødegaard skrev under for Real Madrid i januar 2015. Han skal ha en avtale som varer til sommeren 2021, men det har den spanske storklubben fortsatt ikke bekreftet.

