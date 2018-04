Tiger Woods påmeldt til US Open

sport

Selv om 42-åringen har vunnet US Open tre ganger (2000, 2002 og 2008) må han formelt melde seg på til turneringen.

Woods med 14 majorseirer jakter fortsatt Jack Nicklaus' rekord på 18 titler fra US Masters, US Open, USAs PGA-mesterskap og British Open.

Woods endte på 32.-plass i US Masters i Augusta. Han viste bare til tider gammel storhet og var aldri i nærheten av å kjempe om seieren. Nå har han meldt sin ankomst til US Open som spilles på Shinnecock Hills Golf Club i Southampton, New York fra 14. juni.

Forrige gang Woods spilte i turneringen var i 2015, men han har senere vært ute i flere sesonger på grunn av sine mye omtalte rygg- og utenomsportslige problemer.

Etter comebacket i november har Woods tatt en annenplass på PGA-touren og ble nummer fem i turneringen Arnold Palmer Invitational.

Med 32.-plassen i Masters rykket Woods opp til 88.-plass på verdensrankingen. Det er første gang på tre år at han er inne blant topp 100.

(©NTB)