Welbek frelste Arsenal i Moskva

sport

Dermed kan Arsène Wenger og hans menn fortsatt drømme om mesterligaspill neste sesong. Det blir belønningen om laget vinner europaligaen.

Kvarteret før slutt var det Danny Welbeck som frelste Arsenal med en vakker scoring da CSKA ledet 2-0 og manglet bare en scoring på å ta seg videre.

Gjestene holdt ballen i laget i mange trekk, men det var Welbeck som skapte ubalanse hos motstanderen ved frekt å vende av en motspiller ute på venstrekanten. Så satte han fart innover i banen, spilte vegg med Mohamed Elneny og møtte returpasningen bak forsvaret. Avslutningen var perfekt i hjørnet.

På overtid satte Aaron Ramsey inn 2-2-målet mot et demoralisert hjemmelag.

– Dette var ikke komfortabelt. Vi har sett hvor vanskelig det kan være å ta vare på en ledelse i europacupene, og det var vanskelig for oss, men vi greide oss, sa Welbeck.

Returer

Inntil 1-2-målet så det svært stygt ut for Premier League-laget som skulle forsvare 4-1-seieren fra hjemmekampen. Etter at kampen lenge var sjansefattig og udramatisk, ble Arsenals tilsynelatende trygge ledelse fra hjemmekampen nesten borte da CSKA scoret på to keeperreturer fra Petr Cech like før og like etter pause.

I det 39. minutt gjorde den tsjekkiske veteranen en flott enhåndsredning på et hodestøt fra Kirill Nababkin, men han var sjanseløs da Fedor Sjalov nådde returen før Shkodran Mustafi.

Målet tente håpet hos hjemmelaget og dets publikum, og fem minutter ut i annen omgang var Cech å klandre da CSKA doblet ledelsen.

Aleksander Golovin prøvde seg fra langt hold og sendte i vei et skudd som Cech bokset rett ut til Nababkin. Høyrekanten knallet returen i mål fra spiss vinkel, og nervene meldte seg for alvor i Arsenal-laget.

Revansj

Minutter senere viste Golovin fram skuddfoten igjen på et frispark. Cech revansjerte seg etter tabben da han var raskt nede og slo til corner. Med scoring der kunne Arsenal raknet.

– Vi ble nok litt overrasket over intensiteten og hang ikke helt med i første omgang. Vi hang i tauene, men vi kom tilbake, sa Wenger til BT Sport.

I det 57. minutt nikket Elneny inn et innlegg fra Héctor Bellerín og jublet et øyeblikk før dommeren annullerte korrekt for offside.

Laurent Koscielny hadde et godt forsøk som gikk rett over fra god posisjon, men CSKA fortsatte å være det giftigste laget. 38-årige Sergej Ignasjevitsj sendte et langskudd rett utenfor da vertene fortsatte å jage målet som ville sendt laget videre på bortemålsregelen.

CSKA hadde 14-5 i avslutninger og 5-0 mellom stengene, men så viste Welbeck seg fram, og etter reduseringen var det aldri virkelig fare på ferde. Framspilt av Elneny gjorde Ramsey 2-2 på en av flere store kontringsmuligheter.

– Vi er glad for å være videre. Dette er vår siste sjanse til å kvalifisere oss til mesterligaen, og vi kommer til å kjempe helt til siste slutt, sa kaptein Koscielny.

Arsenal er i fredagens trekning med Atlético Madrid (slo ut Sporting Lisboa), Marseille (slo ut Leipzig) og Salzburg (slo ut Lazio).

(©NTB)