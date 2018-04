Kraftig skjerpet straff for dopingdømt travtrener 

sport

Det er klart etter at anken i dopingsaken mot franskmannen er behandlet, melder Travronden. Souloy ble opprinnelig dømt til ett års lisensinndragelse og én million kroner i bot av Svensk Travsports ansvarsnemnd, men nå er straffen kraftig skjerpet.

Souloy har også vært gjennom en tilsvarende prosess i Norge. Der ble franskmannen først dømt til 15 års utestengelse, men fikk så straffen redusert med fem år av Det Norske Travselskaps appellkomité.

Stjernetraverne UN Mec d'Heripre, Timone Ek, Lionel og Your Highness, de to sistnevnte helt og delvis norskeide, testet positivt for det forbudte stoffet kobolt i forbindelse med Oslo Grand Prix på Bjerke travbane 12. juni i 2016. UN Mec d'Heripre avla også positiv prøve under det prestisjetunge Elitloppet på Solvalla i Stockholm noen uker tidligere.

Samtlige hester sto i trening hos Souloy.

Franskmannen har avvist alle anklager og hevder at han utelukkende fulgte anvisningene til den italienske veterinæren Francesco Allessandrini i sin behandling av de dopingtatte hestene. Hestene skal således ha fått i seg kobolt gjennom behandling foreskrevet av veterinæren.

Den forklaringen har ikke de dømmende organene i Norge og Sverige festet lit til.

Som følge av at Souloys hester ble dopingtatt både i Norge og Sverige, ble det opprettet saker mot franskmannen både på norsk og svensk side. I juni 2017 ble det gjennomført en felles høring i DNTs Domskomité og Svensk Travsports Ansvarsnämnd.

(©NTB)