Salzburg med utrolig opphenting og avansement mot Lazio i europaligaen

sport

Lazio hadde 4-2 å gå på foran returmøtet, men etter å ha scoret to mål på bortebane hadde Salzburg egentlig et godt håp i returmøtet. Norskkosovaren Berisha spilte hele kampen, mens Fredrik Gulbrandsen kom inn i det 79. minutt på stillingen 4-1.

– Jeg vet at alle hadde avskrevet oss, men vi trodde på det. Det er vanvittig hvordan alle i dette laget støtter og kjemper for hverandre, sa Berisha til ORF.

– Fordi vi er et østerriksk lag regner alle oss som «underdog», men vi elsker å slå nedenfra. I dag leverte vi en utrolig kamp. Annen omgang var vanvittig god, og det var helt fortjent at vi gikk videre.

Etter en målløs og sjansefattig 1. omgang var det Lazio ved Ciro Immobile som åpnet scoringene ti minutter etter pause. Dermed ledet Lazio 5-2 sammenlagt, og få ante hvilket drama som skulle utspille seg.

Salzburg utlignet bare minuttet senere ved Munas Dabbur. Kampen snudde fullstendig med tre nye mål i løpet av fire suksessfylte minutter for hjemmelaget.

Amadou Haidara sendte Salzburg i ledelsen etter 72 minutter assistert av Berisha. Sørkoreanske Hwang Hee-chan gjorde 3-1 to minutter senere, og dermed var laget i føringen også sammenlagt med flere scorede mål borte.

Furore

Stefan Lainer økte til 4-1 etter 76 minutter etter et hjørnespark fra Berisha, og mye av luften gikk ut av Lazio-ballongen. Østerrikerne måtte likevel holde unna, for et nytt Lazio-mål ville ført til ekstraomganger.

Salzburg er ubeseiret i 25 hjemmekamper denne sesongen og har gjort furore i europaligaen.

– Jeg føler at bragden ved å slå ut Borussia Dortmund i åttedelsfinalen var enda større enn det vil være om vi slår Lazio i kvartfinalen, så vi har alle muligheter, sa Fredrik Gulbrandsen til NTB i landslagspausen.

Han var eneste landslagsaktuelle nordmann (Berisha har valgt å spille for Kosovo) i europacupenes kvartfinaler og bidro til at det blir norsk representasjon i semifinalene også.

I godt selskap

I semifinaletrekningen får laget selskap av spanske Atlético Madrid, som etter 2-0-seier hjemme kunne koste på seg et 0-1-tap mot Sporting i Lisboa, franske Marseille, som slo Leipzig 5-2 i en målfest, og engelske Arsenal.

Sistnevnte holdt på å rote bort sin klare ledelse mot CSKA i Moskva, men hentet opp to mål, fikk 2-2 og gikk videre med 6-3 sammenlagt.

Marseille kom tilbake to ganger mot Leipzig. Et tidlig 0-1-mål ble vendt til 3-1-ledelse før pause, men Jean-Kevin Augustins redusering til 3-2 ville sendt de tyske gjestene videre på bortemålsregelen. Dimitri Payets mål i det 60. minutt ga Marseille ledelsen også sammenlagt, og Hiroki Sakai satte punktum på overtid.

Fredag er det trekningen av semifinalene i Nyon.

(©NTB)