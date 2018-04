Vektløfterstormakter mister OL-plasser etter doping

sport

Det internasjonale vektløfterforbundet har vedtatt nye regler som innebærer at land som har hatt flere enn 20 dopingsaker siden juli 2008 får melde på bare en mannlig og en kvinnelig vektløfter til Tokyo-lekene i 2020.

Det gjelder Russland, Kasakhstan, Aserbajdsjan, Armenia og Hviterussland, som alle er store vektløfternasjoner.

India og Iran kommer i en annen kategori, for land med 10-20 dopingsaker i perioden. De får melde på maksimalt to mannlige og to kvinnelige løftere.

Andre land kan stille med inntil fire menn og fire kvinner.

