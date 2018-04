City holdt huskestue på Wembley

sport

Det var Tottenhams første Premier League-tap siden de tapte 1-4 for nettopp Manchester City 16. desember.

Siden den gang har de vunnet 11 og spilt tre uavgjort før det igjen ble tap mot serielederen foran over 80.000 på Englands mest berømte fotballstadion.

Før tapet for City hadde Tottenham vunnet seks strake serieseirer.

Seieren til Manchester City betyr at de er oppe i 87 poeng. Det betyr at Manchester City tok et nytt, langt steg mot seriegull. Det er fortsatt en teoretisk mulighet for at de kan bli tatt igjen av Manchester United, men da må hvis City tape alle sine fem siste og United vinne sine seks siste.

City kan være seriemester allerede søndag om United taper hjemme for bunnlaget West Bromwich.

Det skjer vel bare neppe

Stor fart

Det er til å forstå at dette er topplag i England. Lørdagens kamp var både fartsfylt og underholdende, og det var sjanser til begge lag i en ellevill 1. omgang.

Manchester City var hele tiden hakket hvassere, og det var greit at de tok ledelsen etter 21 minutters spill. Tottenham ble straffet for sitt høye press, og Vincent Kompany slo rett i bakrom på Gabriel Jesus. Han brukte farten sin, løp fra forsvaret og satte ballen forbi Tottenham-keeper Hugo Lloris med venstrefoten.

Kun fire minutter senere var bordet dekket for 2-0. Lloris var på bærtur og felte Raheem Sterling. Dommeren blåste straffe, selv om reprisen viste at forseelsen skjedde utenfor 16-meteren. Uansett var Ilkay Gündogan sikker fra krittmerket.

Tottenhams 1-2-redusering kom på vakreste vis. En flott stikker fra Harry Kane i bakrom nådde Christian Eriksen, og med litt hell klarte Eriksen å få ballen over mållinjen. En klarering gikk rett i beina på dansken og i mål.

Tottenham var med i kampen igjen.

Flere mål

De siste 45 minuttene ble ikke mye dårligere enn de første 45. Igjen var det stort tempo på ballen, og igjen var det angrepsvillighet på begge sider.

Raheem Sterling hadde en eventyrlig mulighet til å øke til 3-1 etter 72 minutters spill, men utrolig nok klarte han ikke å sette ballen i mål etter å ha rundet på keeper og det meste av bøtteballetten.

Heldigvis for Sterling lyktes rett etter. Da skjøt Gabriel Jesus, Hugo Lloris ga retur, og Sterling banket returen i nettaket.

Folk trodde ikke sine egne øyne da Sterling misbrukte den første muligheten, men de klappet fortjent da han utnyttet den neste.

