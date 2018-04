Guardiola skrev spansk fotballhistorie med ligagull

sport

Ingen manager med spansk pass har klart det tidligere, og Citys seriegull denne sesongen vil være av det overlegne slaget.

Guardiolas mannskap har vært suverene denne sesongen og har kun to tap på de 33 hittil spilte kampene. Laget slo Tottenham 3-1 lørdag, og spillerne kunne sprette champagnen søndag etter at nedrykksdømte West Bromwich sjokkerte på Old Trafford med en 1-0-seier mot Manchester United.

Premier League-gullet er Citys femte i klubbens historie, men sjelden har det vært så overbevisende. Guardiola og hans lag har en 16 poengs luke ned til Manchester United med fem gjenstående seriekamper. Citys to siste ligagull ble delt ut i den siste serierunden, men nå kan klubben spille uten særlig press resten av sesongen.

Det er uvisst hvordan City-spillerne reagerte da Jay Rodriguez ble matchvinner for West Bromwich søndag, men det er godt mulig Guardiola selv ikke fikk det med seg ettersom han spilte golf med sin sønn fremfor å se på kampen som til slutt avgjorde at gullet havnet i den blå delen av Manchester.

Hjemmekampen mot Swansea neste helg blir dermed en ren festaften for laget som kan bryte en hel haug av rekorder ved sesongslutt. Laget er i rute til å oppnå over 100 poeng på de 38 kampene, mens laget mangler kun sju scoringer for å nå 100 fulltreffere i én og samme sesong.

(©NTB)