Hattrick-Marcus fikset tre Strømsgodset-poeng

Etter en målløs første omgang tok det fullstendig fyr etter en times spill.

Til slutt ble Tokmac Nguen og Marcus Pedersen de to største forskjellene på lagene. Nguen inntok servitørrollen på to av Pedersens tre mål, mens sistnevnte allerede har notert seg for sju scoringer på fem kamper. Det gjør han til suveren toppscorer i Eliteserien når fem runder er unnagjort.

De sju målene gjør også at Pedersen er langt foran skjema med tanke på å oppnå flere scoringer enn fjorårssesongen. Da hadde 27-åringen ni mål på 25 kamper, og fortsetter snittet denne sesongen skal det bli svært vanskelig å hamle opp med ham om toppscorertittelen i Eliteserien.

– I dag hadde jeg veldig gode lagkamerater som produserte mye for meg. Vi hadde masse folk i boks etter hvert og det gjorde det enklere for meg, sa Pedersen etter kampslutt og la til at det var viktig å slå tilbake etter 1-3-tapet mot Tromsø forrige serierunde.

– Vi var veldig dårlige mot Tromsø, så det var fryktelig viktig at vi slo tilbake. Det hadde vært tungt å gå på en blemme i dag, sa Pedersen til NTB.

Tokmac-turbo

Etter 61 minutter satte Nguen på turboen, og avsluttet på mål. Odd-keeper Sondre Rossbach måtte gi en unødvendig retur, og på bakre stolpe dukket Marcus Pedersen opp og satte inn 1-0.

Ti minutter senere skulle det handle om de to Godset-spillerne igjen. Nguen gjorde et fantastisk forarbeid da han fikk Vegard Bergan til å se ut som Bambi på isen. Til slutt slo han flatt inn til Pedersen som bredsidet inn 2-0 og dermed satte sitt andre mål for kvelden.

Elegant Bugge

Kun minutter senere var kampen avgjort da Pedersen sikret seg sitt hattrick. Godset-keeper Espen Bugge Pettersen opererte som sweeper og brøt ballbanen på egen halvdel før han tok med seg kula over midten. Han serverte til slutt Kristoffer Tokstad inne i Odd-feltet, som igjen trillet til Pedersen. Spissen var iskald i avslutningsøyeblikket og satte inn sitt tredje mål på kun 15 minutter.

Resultatet gjør at Strømsgodset nå har åtte poeng på fjerdeplass før Sarpsborgs kamp mot Brann senere søndag. Odd har hatt en skuffende sesongstart, og Dag-Eilev Fagermos mannskap ligger helt nede på 13.-plass med kun fire poeng.

