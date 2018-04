Kombinertløperne kan få renn lille julaften

sport

Det ble klart etter at den foreløpige terminlisten for 2018/19-sesongen ble fastsatt under et møte i teknisk komité i Det internasjonale skiforbundet (FIS) i Zürich nylig.

Terminlisten kan samtidig fortsatt bli endret og godkjennes først endelig under FIS-kongressen i Costa Navarino i Hellas i mai.

Forslaget som nå ligger på bordet, innebærer at kombinertløperne får hele ni verdenscuprenn før jul neste sesong. Det er to flere enn hva som var tilfellet i vinter.

Førjulssesongen avsluttes med to renn i Ramsau 22. og 23. desember.

– Det blir litt spesielt og betyr nok at vi må prøve å komme oss hjem på selve julekvelden. Kan hende er det lurt å bestille billetter snart, smiler kombinertløpernes sportssjef Ivar Stuan til NTB.

Nye renn i Norge

Verdenscupsesongen innledes som vanlig med renn i Ruka, før det er det duket for minitour over tre renn på Lillehammer.

Helgen deretter skal det etter planen gås to nye verdenscuprenn på norsk jord, men hvem som blir arrangør for disse er ennå ikke besluttet.

– Veldig positivt. Ingenting er bedre enn at vi får to renn til her i Norge, sier sportssjef Stuan.

Trondheim, som denne sesongen hadde ett verdenscuprenn på tampen av sesongen, ligger foreløpig ikke inne med renn neste sesong. Spørsmålet er om trønderne får de to rennene i desember som så langt ikke har fått arrangørsted.

– Jeg kan ikke se for meg så mange andre steder i Norge som er aktuelle, sier Stuan.

I alt ligger det uansett an til å bli seks verdenscuprenn i Norge neste vinter. Tre på Lillehammer, to på et foreløpig ukjent sted og ett i Holmenkollen.

Rekordmange

På nyåret fortsetter for øvrig Otepää og Val di Fiemme som verdenscuparrangører, mens den årlige kombinerttrippelen i Seefeld denne gangen er flyttet til franske Chaux-Neuve. Årsaken er naturligvis at Seefeld er VM-arrangør senere på vinteren.

Etter verdensmesterskapet i Østerrike avsluttes sesongen med renn i nevnte Holmenkollen og i tyske Schonach.

Totalt skal kombinertløperne gjennom 30 renn. Det er historisk mange.

– Så mange har det aldri vært tidligere. Det er fantastisk, men samtidig intensivt og krevende. For hver konkurranse er jo løperne i prinsippet gjennom to konkurranser, påpeker Stuan.

Trolig vil det tette programmet føre til at det må gjøres tøffe prioriteringer for å stå best mulig rustet inn mot VM i Seefeld. Det kan bety at enkelte verdenscupkonkurranser prioriteres bort av enkelte løpere.

