Kane scoret, men Tottenham avga poeng

Kane viste sin målhunger da han et par minutter ut i 2. omgang hogg til da Son Heung-min jaget en avslutningsmulighet for seg selv. Via en motspiller på streken endte ballen i nettet.

Dermed ledet Tottenham bortekampen og lå an til å revansjere helgens hjemmetap mot Manchester City. Imidlertid hadde Tottenham-spillerne så vidt jublet ferdig da Serge Aurier noe klønete felte José Izquierdo i feltet, og Brighton fikk straffespark.

Hugo Lloris hadde hånden på skuddet fra Pascal Gross, men skuddet var for hardt, og hjemmelaget kunne juble for utligning.

Tottenhams ledermål kom som en følge av lagets høye press. Pascal Gross ga lagkameratene trøbbel med en bakoverpasning, og Gaëtan Bong mistet ballen til Song, som også lurte Lewis Dunk på dødlinja.

Sørkoreaneren prøvde å få vinkel til å avslutte selv, men fikk ballen litt langt foran seg, og da slo Kane til.

Poengtapet betyr at Tottenham på fjerdeplass er to poeng bak Liverpool på plassen foran når begge lag har fire kamper igjen å spille. Chelsea på femteplass er åtte poeng bak med fem kamper igjen å spille og øyner kanskje et ørlite håp om mesterligaplass.

Brighton har på sin side nå åtte poengs forsprang til nedrykksstreken og styrer mot ny kontrakt.

