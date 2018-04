Landslagslegen: – Det ser lovende ut for Nora Mørk

sport

– Det ser lovende ut for Nora sin del. Hun er kjempeflink, er veldig dedikert og har flinke folk rundt seg, sier landslagslege Anne Froholdt til NTB.

Hun snakker om håndballstjernen Mørks kamp for å rekke EM i desember etter operasjonen i februar da korsbåndet røk.

– Vi vurderer henne fortløpende, og samarbeider om opptreningen i Ungarn og i Norge. Vi følger henne, og det går foreløpig bra, sier Froholdt om den norske Györ-spilleren.

Hovedpersonen selv var til stede på semifinaletrekningen i mesterligaen tirsdag. Der fortalte hun at det går i riktig retning.

– Det er så bra som det får blitt per nå. Det er mange som passer på meg både i Norge og Ungarn, sa Mørk til EHFs TV-kanal.

Må prestere på klubblag

Som regel er en korsbåndoperert spiller så smått tilbake i trening på håndballbanen igjen etter seks måneder, og så i varierende grad tilbake i spill på klubblag – i første omgang i noen minutter per kamp.

– Så tenker vi at det er fornuftig med en grense for den økte belastningen det er å være på landslaget. Uansett hvem det er snakk om bør man prestere godt og fullt på klubblag før man kommer i betraktning på landslaget. Og da bør man tåle den belastningen det er å spille på klubblaget, sier landslagslegen.

Froholdt er optimistisk på Nora Mørks vegne, men legger til at det tross alt er vrient å spå noe som helst, ettersom det er noen måneder igjen.

– Vi utelukker ingenting, men hun må tilbake på klubblaget først og se at det fungerer.

Skynde seg langsomt

Er det noen som er sterk nok både i hode og kropp til å komme tilbake og rekke mesterskapet er det den norske 27-åringen. Den norske toppspilleren har en tung historikk med kneskader og har vært gjennom flere operasjoner tidligere.

– Hun er kjempesterk. Og hun er veldig dedikert og flink til å motivere seg selv til å gjøre de tingene man må gjøre som ikke dreier seg om håndballspill. Hun har stått i disse skadesituasjonene før, så dette er ikke noe nytt for henne. Hun vet hva som kreves og målet er å komme tilbake enda bedre enn hva man var før man ble skadd.

Uansett kreves det at man skynder seg langsomt.

– Ved å jobbe fornuftig framover, ikke ta for store steg, og ha litt is i magen, så er sjansen større for at hun er klar i desember, sier landslagslegen og legger til at de er positive i landslagsleiren.

– Vi må bruke hodet også, ikke bare hjertet, avslutter Froholdt.

Mørk må se Györs finalehelg i Champions League i mai fra tribunen

(©NTB)