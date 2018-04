Jevn spurt om mesterligaplasser i Frankrike

sport

Marseille svarte lørdag på Lyons storseier dagen før og klatret opp i ryggen på rivalen med 5-1-seier over nedrykkstruede Lille. Florian Thauvin og Kostas Mitroglou scoret to ganger hver.

Noen timer senere tapte serietoer Monaco overraskende 1-3 borte mot Guingamp. Jemerson ble utvist da han forårsaket straffesparket hjemmelaget omsatte i 1-0-scoringen, og med ti mann greide Monaco aldri å vende kampen

Jimmy Briand (straffe), Etienne Didot og Marcus Thuram sendte Guingamp i tre måls ledelse før Almamy Touré fikk inn et trøstemål.

Med fire runder igjen er Monaco ett poeng foran Lyon og Marseille. Bare to av dem får mesterligaplass neste sesong.

Marseille var tvunget til å prestere etter at Lyon fredag vant 5-2 borte mot Dijon. Thauvin nikket laget i ledelse i det 12. minutt og doblet ledelsen på straffespark etter at Dimitri Payet ble felt. Det var hans 19. mål for sesongen.

Mitroglou nikket inn 3-0 og ble selv tomålsscorer før pause.

Yassine Benzia reduserte etter sidebytte, men Lucas Ocampos fastsatte resultatet.

Lille, som i 2011 vant serie og cup med dagens Marseille-trener Rudi Garcia på trenerbenken, falt til nedrykksplass og har bare Metz bak seg.

(©NTB)