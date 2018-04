TV 2: Iversen blir på allroundlandslaget, Krogh flyttes over til sprintlaget

sport

Tidligere i uken meldte både NTB og Dagbladet at Petter Northug har sagt seg klar til å returnere til landslaget. TV 2 har med trønderen i oversikten for sprintlandslaget.

En av utfordringene med uttaket har vært fordelingen mellom sprint og allround. Alle får ikke oppfylt ønsket om å gå over fra allround- til sprintlag. En av dem er Emil Iversen, melder TV 2.

Kanalen erfarer at allroundlaget får én løper mindre enn forrige sesong. Finn Hågen Krogh blir flyttet over til sprint. Fra før er det kjent at Håvard Solås Taugbøl går for rekruttlandslaget kommende sesong. Han får dermed ikke fornyet tillit på sprintlandslaget.

På kvinnesiden kommer Therese Johaug inn etter dopingutestengelsen på 18 måneder. Dommen ble ferdigsonet tidligere i uken. For første gang på 20 år er ikke Marit Bjørgen i et landslagsuttak. Mari Eide og Tiril Udnes Weng er to nye løpere som får landslagsplass.

Slik blir langrennslandslagene seende ut neste sesong, ifølge TV 2:

Menn, allround: Martin Johnsrud Sundby, Hans Christer Holund, Simen Hegstad Krüger, Emil Iversen, Sjur Røthe, Didrik Tønseth og Niklas Dyrhaug.

Sprint: Johannes Høsflot Klæbo, Sondre Turvoll Fossli, Sindre Bjørnestad Skar, Eirik Brandsdal, Pål Golberg, Finn Hågen Krogh og Petter Northug.

Kvinner: Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Therese Johaug, Ragnhild Haga, ​Ingvild Flugstad Østberg, Heidi Weng, Kari Øyre Slind, Kathrine Harsem, Maiken Caspersen Falla, Tiril Udnes Weng og Mari Eide.

Skiforbundet presenterer uttaket i Holmenkollen mandag klokken 14.00.

(©NTB)