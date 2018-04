Aalesund og Notodden på tabelltopp i 1. divisjon

sport

AaFK har kommet i dytten og har tydeligvis lagt cupfadesen fra onsdag bak seg. Søndag ble Tromsdalen slått med solide 4-0. Det var de tangofargedes tredje strake seier i 1. divisjon etter uavgjort i seriepremieren.

Torbjørn Agdestein startet scoringsfesten etter 18 minutter, mens Fredrik Carlsen satte inn 2-0 like før pause.

Islendingen Holmbert Fridjonsson økte til både 3-0 og 4-0 for hjemmelaget. Det siste på straffe.

Notodden har vært gode på eget gress i comebacket i 1. divisjon. Søndag slo de Florø med 4-1. Erlend Hustad gjorde 1-0 etter 25 minutter. Erik Midtgarden scoret to mål før hjemmelaget fikk sitt trøstemål ved Halvor Solheim-Olsen. Midtgarden fikk notert sitt hattrick da han satte en straffe til 4-1.

Storseier for Viking

Viking tok sesongens første hjemmeseier da Åsane ble beseiret med 4-0. Med seieren holder laget tredjeplassen ett poeng opp til tetduoen. Zlatko Tripic roet nervene med en sen scoring i 1. omgang. Deretter økte Tommy Høiland til 2-0 på straffe etter at Tripic var blitt felt.

Claes Kronberg var mannen bak vertenes tredje mål, mens Kristian Thorstvedt fastsatte sluttresultatet til 4-0.

Vegard Skogheim og hans Ull/Kisa slo til med 3-0 borte mot bunnlaget Nest-Sotra. Sotra-laget har fortsatt ikke tatt poeng denne sesongen. Kristoffer Normann Hansens mål etter 20 minutter var 1.-omgangens eneste, mens Ole Andreas Nesset økte til 2-0. Hansens annet for kvelden ble det siste.

Strømmen har vært gode på eget gress og tok sesongens annen hjemmeseier da Levanger ble slått 3-0. Sindre Mauritz-Hansen, Øystein Vestvatn og Martin Trøen sto for målene.

Endelig for Sogndal

Den tredje klubben som spilte i Eliteserien i fjor, Sogndal, tok sin første seier for sesongen etter tre uavgjorte kamper. Kongsvinger ble sendt hjem med 1-4-tap.

Det var gjestene som tok ledelsen på Fosshaugane ved Jørgen Kolstad, mens Joachim Soltvedt sørget for at lagene var like langt fire minutter senere. Mot slutten av 1. omgang gjorde Eirik Schulze og Ulrik Fredriksen hver sin Sogndal-scoring.

Fredriksen økte til 4-1 etter en drøy times spill. Flere scoringer ble det ikke.

Verken Jerv eller Mjøndalen syntes å være fornøyd med poengdeling. Begge lag hadde sjanser nok til å kunne avgjøre, men scoringer ble det derimot ikke. Grimstad-laget jaktet sin første trepoenger denne sesongen.

HamKam og Sandnes Ulf avslutter den fjerde serierunden på Briskeby tirsdag.

(©NTB)