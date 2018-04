Cheruiyot og Kipchoge best i London maraton

sport

Cheruiyot, som er verdensmester på 5000 meter, løp maraton for første gang i London for ett år siden. 34-åringen løp søndag inn til personlig rekord med 2.18.31 i varmt forsommervær og feiret sin første London-seier.

Tittelforsvarer Mary Keitany startet hardt i et forsøk på å slå Paula Radcliffes verdensrekord på 2.15.25, men det ble altfor tøft, og hun falt kraftig av mot slutten. Det gjorde også Tirunesh Dibaba. Brigid Kosgei løp inn til 2.-plass drøyt halvannet minutt bak vinneren.

OL-mester Kipchoge vant London maraton for tredje gang med tiden 2.04.27. Det er halvannet minutt over Denis Kimettos verdensrekord, som han hadde ambisjon om å utfordre. Kipchoge seiret et drøyt halvminutt foran etiopiske Tola Shura Kitata.

Kipchoge vant i London også i 2015 og 2016.

Farah imponerte

Den britiske hjemmefavoritten Mo Farah, som nå satser på maraton etter å ha dominert langdistanse på bane i mange år, ble jublet inn til tredjeplass på ny britisk rekord 2.06.32. Med det var han bare 44 sekunder bak Sondre Nordstad Moens europarekord satt i fjor.

Farah vant til sammen seks VM-gull, fem EM-gull og fire OL-gull på 5000 og 10.000 meter. 35-åringen blir trolig en mann å regne med også i maratonløypene. Selv om publikum heiet ham fram, klaget han over at populariteten også ga ham problemer.

– På drikkestasjonene var de mer opptatt av å ta bilde med meg enn å gi meg drikke. Jeg måtte si fra til funksjonærer om å gi beskjeden videre, sa han.

Briten David Weir vant mennenes rullestolløp for åttende gang, mens australske Madison de Rozario vant kvinnenes for første gang.

Dronningen var starter

Det var dronning Elizabeth som ga startskuddet for den 38. utgaven av London maraton. Det gjorde hun fra Windsor-slottet. Starten skjedde i Greenwich, mens det var målgang foran Buckingham Palace.

Titusener av løpere var i aksjon i Londons gater, mange for å samle inn penger til veldedige forhold, men løpets medisinsk ansvarlige ga ekstra streng beskjed om å drikke nok i det uvanlig varme været med over 20 grader.

