Dommerbrøler snøt Molde for straffe mot Vålerenga

Situasjonen, som ble stående igjen som den store snakkisen, oppsto etter 57 minutter.

Molde kontret etter en Vålerenga-corner, og Hestad ble til slutt spilt alene igjennom. 22-åringen forsøkte å runde Adam Larsen Kwarasey, som så seg nødt til å felle Hestad.

Alle trodde Dag Vidar Hafsås hadde blåst for straffespark da Hestad gikk over ende, men dommeren pekte mot midtstreken og ga Hestad det gule kortet for filming, til store protester fra Molde-spillerne.

– Adam Larsen kom rusende ut slik keepere gjør, og da er det bare å bli tatt. Det er enkelt og greit straffe, men det er ikke så mye å få gjort noe med nå, sa en diplomatisk Hestad til Eurosport etter kampen og fikk støtte av trener Ole Gunnar Solskjær.

– Han (Hafsås) oppfatter at det ikke er straffe. Men han er blant de beste dommerne i Norge, så vi kan ikke stå her og si at han ikke kan gjøre feil, sa Solskjær.

Etter kampen stilte Hafsås opp til intervju. Der erkjente han at Molde skulle hatt straffespark. Han oppfattet under kampen at Hestad filmet, men erkjente feil etter å ha sett reprisene i etterkant.

– Når jeg ser den etterpå fra en annen vinkel, ser jeg jo at det er helt feil. Her er det rett og slett en vurdering som blir gjort der og da, og her ble det feil, sa Hafsås til Eurosport.

Tverrliggertreff

Til slutt maktet ingen av lagene å finne nettmaskene, men Fredrik Brustad var svært nære etter kun ni minutter da Molde-spilleren banket ballen i undersiden av tverrliggeren.

Like etter fikk lagkamerat Mattias Moström muligheten, men hans avslutningsforsøk forsvant over mål. Vålerengas Bård Finne hadde også sine muligheter til å tegne seg på scoringslista før hvilen, men lagene gikk målløse til pause.

Simen Juklerød fikk en stor muligheten for vertene etter 66 minutter, men ungguttens heading på bakre stolpe forsvant over.

To Agyiri-sjanser

Deretter tok Molde over, og laget hadde muligheten da de kontret og kom tre mot to etter 78 minutter. Midtstopper Ruben Gabrielsen førte ballen ute til høyre og forsøkte å finne én av to lagkamerater inne i boksen, men oppofrende stopperspill sørget for at Vålerenga fikk klarert.

I sluttminuttene giret vertene om igjen, og Ernest Agyiri fikk to gode muligheter til å bli helten for Vålerenga. Først avsluttet han utenfor fra skrått hold, før han fikk en enda større sjanse på hodet etter 87 minutter.

Ghaneseren fikk ballen umarkert inne i feltet, men headingen forsvant like utenfor målet til Molde-keeper Andreas Linde.

0-0-resultatet gjør at Vålerenga har 10 poeng på sjuendeplass, mens Molde har 13 på annenplass.

