Ranheim fortsetter å imponere – vant mot Lillestrøm

sport

Med unntak av tapet i andre serierunde (0-4 mot Tromsø) har Stabæk, Sandefjord og Haugesund fått oppleve hva det nyopprykkede laget har å by på. Søndag var det Lillestrøms tur til å lure på hva som traff dem.

– Det er langt unna der vi skal være. Vi er passive, feige og lite inspirerte. Vi tapte duellene, og Ranheim vinner fortjent, sa en lite fornøyd LSK-trener Arne Erlandsen til Eurosport.

Etter en målløs første omgang, der Ranheim ble snytt for straffe, falt avgjørelsen etter 63 minutters spill. Reginiussen satte ballen i det lengste hjørnet etter at Ranheim etter hvert fikk avsluttet et angrep på høyresiden.

– Vi fighter bra og vinner mange dueller. Det er egentlig der kampen vinnes i dag, sa matchvinneren til Eurosport.

Lillestrøm-spillerne hadde ingen god dag på jobben og slet med å komme til sjanser, men etter 73 minutter fikk Erling Knudtzon en brukbar mulighet.

Mats Haakenstad kom seg rundt på høyresiden og slo et godt innlegg. Knudtzon kom seg fri fra sin markering og headet ballen mot mål, men det ble ikke nok kraft til å skape trøbbel for Ranheim-keeper Even Barli.

Ropte på straffe

Lillestrøm fikk flyttet opp laget og satt mer press på gjestene, men Ranheims forsvarere ryddet unna gang på gang. Det siste kvarteret dreide det meste seg om Lillestrøm, mens Ranheim forsvarte ledelsen.

Hjemmelaget ropte på straffe i kampens siste minutter, men dommer Trond Ivar Døvle blåste ikke på noen av situasjonene.

– Det satt litt langt inne mot slutten, det var mange muligheter vi fikk avverget i siste liten. Men det er sånn det er på bortebane, sa Ranheim-trener Svein Maalen til NTB.

Han var godt fornøyd med første omgang, men mener Ranheim ga bort for mye initiativ etter pause.

– Lillestrøm pumper mange baller mot oss, og vi skulle helst ha spilt litt på andre halvdelen (av banen). Vi gjør noen grep for å kontre litt på dem, men vi får ikke tak i ballen slik at vi kan straffe dem. Men det er egentlig bare pirk, for vi gjør en voksen fotballkamp i dag, sa Maalen.

Gir selvtillit og arbeidsro

Ranheim tok sin fjerde seier på fem kamper da Lillestrøm ble slått borte søndag. Det betyr 12 poeng av 15 mulige på fem kamper og andreplass i Eliteserien.

– Jeg kjenner at det en bedre følelse enn om vi ikke hadde hatt noen poeng. Det gir laget selvtillit og arbeidsro, sa Maalen som er i en langt bedre posisjon enn LSK-trener Erlandsen.

Lillestrøm ligger på 12.-plass med fire poeng på sine seks første kamper.

– Det er for lite poeng. Og prestasjonen i dag er under enhver kritikk, sa Erlandsen.

Ranheim spiller neste seriekamp hjemme mot Brann allerede onsdag, mens Lillestrøm tar turen til Stabæk mandag 30. april.

(©NTB)