Voss-Tecklenburg overtar Tysklands fotballkvinner

sport

Det er iallfall Tysklands fotballforbunds plan. Voss-Tecklenburg, i sin tid landslagsspiller for Tyskland, har suksess som landslagssjef for Sveits, og det forhandles om å få henne løst fra kontrakten.

– Det pågår samtaler, men intet er avgjort, sier en talsmann for det sveitsiske fotballforbundet til nyhetsbyrået DPA.

Voss-Tecklenburgs kontrakt forlenges automatisk med to år straks Sveits kvalifiserer seg til VM, noe som trolig bare er et tidsspørsmål. Laget leder sin gruppe klart.

Hrubesch har vikariert siden Steffi Jones fikk sparken i vinter etter blant annet et skuffende EM og et hjemmetap mot Island i VM-kvalifiseringen. Han førte laget til to 4-0-seirer i kvalifiseringskamper, og nå virker det klart at han skal lede laget også i resten av kvalifiseringen, deriblant bortekampen mot Island i september.

Opprinnelig var det meningen å ha en permanent erstatter på plass før sommeren.

(©NTB)