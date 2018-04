Første tap for Berget og New York City

sport

Gjestene hadde ballen suverent mest, men ble kontret i senk av Timbers, som koblet grepet med scoringer av Sebastian Blanco og Fanendo Adi i første omgang. Larrys Mabiala satte punktum etter pause.

Berget spilte hele kampen i en angrepstrio med David Villa og Rodney Wallace. På stillingen 2-0 brøt han gjennom hjemmeforsvaret med et sugende løp, men keeper Jeff Attinella kastet seg i beina hans og avverget.

Tross tapet topper New York City tabellen i Eastern Conference med 17 poeng på åtte kamper. Portland er uten seier på bortebane, men har vunnet begge sine hjemmekamper.

Magnus Wolff Eikrem spilte det siste kvarteret da Seattle Sounders slo Minnesota United 3-1 i den andre kampen søndag. Det var lagets første seier, i den femte kampen.

Gustav Svensson scoret det første målet halvveis i første omgang med et vakkert skudd etter et angrep i hele 22 trekk. Will Bruin doblet ledelsen to minutter senere, men gjestene reduserte ved Christian Ramirez etter pause.

Eikrem kom inn for Osvaldo Alonso kvarteret før slutt, og på overtid fastsatte Jordy Delem resultatet etter å ha erobret ballen på midtstreken og utvekslet pasninger med Clint Dempsey.

Sounders er tross seieren sist i Western Conference med fire poeng. Sporting Kansas City topper med 17.

