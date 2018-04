Northug: – Jeg ser på dette som en artig utfordring der jeg står nå

sport

32-åringen dropper privatsatsingen til fordel for en plass på sprintlandslaget.

– Først og fremst er jeg glad for å være tilbake. Jeg ser på dette som en artig utfordring der jeg står nå. Jeg er inne på sprintlaget med typer jeg liker, sa Northug og la til at prosessen rundt en mulig landslagsretur har gått over vel en måned.

VM i Seefeld til vinteren blir Northugs store mål. Han ville mandag ikke stille til enkeltintervjuer, men svarte i plenum.

– Tanken er jo der når ting butter mot, men når kroppen spiller på lag og jeg føler ting spiller på lag på trening er motivasjonen der, sa Northug.

Han sa at han ikke hadde vært reelt inne på å legge oppe, men innrømmet at han de siste sesongene hadde vært jojo-preget.

– Det er slike valg og veikryss man kommer i, sa Northug om de sponsoravtalene han nå må gi fra seg.

Glad

– Det er en sann glede for meg å ha ham tilbake på laget. Jeg er litt rørt nå, sa landslagssjef Vidar Løfshus da han presenterte Northug.

Northug satser videre i skisporet, men velger nå å gå tilbake til landslaget. Det ble bekreftet på en pressekonferanse i Holmenkollen mandag, der landslagsledelsen med Vidar Løfshus i spissen presenterte elitelagene for kommende sesong.

Det har lenge svirret rykter om et landslagscomeback for Northug. NTB erfarte i forrige uke at mosvikingen nærmet seg en løsning, og det til tross for Skiforbundets krangel med hans private sponsor Coop. Forbundet vraket nylig en ferdigforhandlet avtale med Coop til fordel for en forlenget kontrakt med Norgesgruppen, en avgjørelse som skapte murring i Northug-leiren.

Håp

Også utøverne på landslaget har hintet om en retur for trønderen. Kompis og landslagskollega Finn Hågen Krogh sa følgende til NTB forrige måned:

– Jeg har faktisk tenkt litt på det i det siste. Jeg håper Petter vil inn på landslaget igjen. Jeg tror at skal Petter bli god igjen, så må han komme inn til oss og bli dratt litt med på lasset. Han er hjertelig velkommen. Det hadde vært artig å få ham med.

Northug brøt ut av landslaget etter VM i Val di Fiemme i 2013. Siden har han satset på egen hånd med sitt eget team. Nå er han altså tilbake. Men hvorfor på sprintlandslaget?

– Allroundlaget har veldig store treningsmengder, noe som er gunstig for en løper som Martin Johnsrud Sundby. Det passer derimot ikke så bra for Petter Northug. Opplegget på sprintlandslaget er bedre for løpere som ham, Johannes Høsflot Klæbo og Finn Hågen Krogh, sier langrennsekspert Torgeir Bjørn til NRK.

En av utfordringene med det ferske uttaket har vært fordelingen mellom sprint og allround. Flere har ønsket å gå fra allround- til sprintlaget, men ikke alle har fått viljen sin.