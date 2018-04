Travhest skal skaffe overraskelseslaget inntekter

sport

Forretningsmannen Kolbjørn Selmer, kjent for sin interesse for både trav og fotball, har nemlig bestemt at halvparten av alle premiepengene travhesten Easy on the Eye løper inn skal tilfalle den ferske eliteserieklubben.

Selmer er Ranheim-supporter og samtidig en fremtredende aktør i norsk travsport.

– Kolbjørn står for alle utgiftene, mens klubben får halvparten av inntektene. Det kaller jeg en god deal, sier kusk og trener Jomar Blekkan.

Han har god tro på at Easy on the Eye skal bidra med penger i Ranheim-kassa.

Mandag startet hesten i et løp på Leangen Travbane i Trondheim. Det endte i galopp fra start og diskvalifikasjon. Dermed må Ranheim smøre seg med litt tålmodighet før de første inntektene fra klubbens nye økonomiske bidragsyter eventuelt kan bokføres.

Trønderklubben ligger på tredjeplass i eliteserien etter fem spilte kamper. Fire seirer og ett tap er fasiten så langt.

