Derby-vending berget Fulham-håpet

Callum Paterson ga Cardiff ledelsen i den vanskelige hengekampen borte mot et Derby-lag som sårt trengte poeng i jakten for plass i opprykkssluttspillet. Lenge så hans scoring i det 28. minutt ut til å gi den walisiske klubben tre nye poeng.

Det ville i så fall gitt Cardiff to matchballer i kampen om direkte opprykk, men Cameron Jerome utlignet i det 69. minutt mot en av sine tidligere klubber.

I det 82. minutt satte Matej Vydra inn Derbys ledermål til enorm jubel fra flertallet av de 30.294 tilskuerne på Pride Park, og utvilsomt til like stor entusiasme fra Stefan Johansen og hans lagkamerater i Fulham.

I kampens siste minutt punkterte Jerome spenningen med sitt 3-1-mål.

Ett poeng

Cardiff-tapet betyr at bare ett poeng skiller ned til Fulham før de to siste serierundene, og spenningen om hvem som følger serievinner Wolverhampton opp til eliten lever for fullt.

Fulham vil med hjemmeseier mot nedrykksklare Sunderland fredag klatre til 2.-plass igjen, og da er presset på Cardiff før lørdagens bortekamp mot Markus Henriksens Hull.

Vinner Fulham, lever spenningen uansett til siste runde. Også da spiller begge opprykkskandidatene mot lag i bunnsjiktet: Fulham borte mot Birmingham og Cardiff hjemme mot Reading.

Derby mot sluttspill

Spennende blir også kampen om de fire plassene i opprykkssluttspillet, som avvikles med semifinaler (hjemme og borte) og opprykksfinale på Wembley 26. mai.

Derby klatret med sin seier til 6.-plassen som gir sluttspillplass, men Millwall, Brentford, Preston, Bristol City og Sheffield United er henholdsvis to, tre, fire, fem og fem poeng bak og er fortsatt med i kampen.

De lagene jublet definitivt ikke da Vydra scoret, for da økte Derby sitt forsprang med to poeng.

