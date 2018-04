Stor interesse for "1998-duellen» mellom Norge og Brasil

sport

20 år etter mirakelet i Marseille spilles omkampen mellom VM-lagene til Norge og Brasil på Ullevaal stadion. 9. juni rusler de gamle VM-heltene, norske som brasilianske, ut på matta, men vil gamle VM-helter tiltrekke seg publikum?

Ifølge Kathrine Jansen, leder av Aftenposten Event, virker det sånn.

– Vi har solgt 15.000 billetter per nå, så vi er fornøyd så langt, sier hun til NTB og legger til at de både håper og forventer et sted mellom 20.000 og 25.000 tilskuere.

Det er Aftenposten Event som har fått lagene som møttes i Marseille til å stå ansikt til ansikt i hovedstaden.

Norge vant som kjent 2–1 på Stade Vélodrome i 1998 etter at Bebeto ga Brasil ledelsen etter 77 minutter. Mål av Tore André Flo og Kjetil Rekdal i sluttminuttene snudde kampen.

Den brasilianske stjernen Ronaldo, kåret til verdens beste spiller flere ganger, er en av mange brasilianske stjernene som er bekreftet klar. Det samme er blant andre Roberto Carlos, Emerson og Cesar Sampaio. Jansen bekrefter at hele den norske førsteelleveren fra 98 stiller, og flere til.

Egil «Drillo» Olsen skal lede norske laget, akkurat som han gjorde i Marseille for 20 år siden. Han har vunnet begge oppgjørene han har ledet Norge mot Brasil. Først ble det 4–2 på Ullevål i 97, deretter kom mirakelet i Marseille i VM året etter.

