Chelsea-keeper vil saksøke tidligere landslagssjef for ærekrenkelse

I et intervju med TV-kanalen BeIN Sport sa Wilmots tirsdag at han har fått vite at keeperens far solgte lagoppstillingen til mediene under fotball-EM i 2016. Hver gang han ga spillerne laguttaket i fortrolighet, var uttaket offentlig i løpet av et kvarter.

Via Facebook gjør Thibaut Courtois det klart at han vil gå rettens vei for å få oppreisning.

– Herr Wilmots har, ikke for første gang, offentlig ytret beskyldninger som rammer min og min fars ære og rykte, skrev 25-årige Courtois.

– Sammen har vi besluttet å levere en offisiell klage og sette i gang et søksmål for ærekrenkelse.

Courtois kritiserte Wilmots offentlig flere ganger under og etter EM-sluttspillet i Frankrike, der Belgia ble utslått allerede i kvartfinalen etter å ha vært regnet blant de største favorittene. Det var på spørsmål om den kritikken at Wilmots ytret sine beskyldninger.

– Det eneste jeg har et problem med er at jeg informerte spillerne om laget klokka 18, og et kvarter senere var det offentlig. Det betyr at en spiller har solgt landslaget, og det er alvorlig, sa Wilmots og la til at flere franske journalister har fortalt ham at Thierry Courtois, keeperens far, hadde solgt lagoppstillingen til mediene.

– Da respekterer man ikke landet sitt. Det var synd, for jeg måtte vente til en time før kampen for å få vite motstanderens oppstilling, sa Wilmots, som fikk sparken etter den skuffende EM-innsatsen.

