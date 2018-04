Isabelle Pedersen klar for Diamond League i Doha

sport

Diamond League-stevnet i Qatars hovedstad Doha går av stabelen 4. mai. Pedersens agent Mario Bassani bekrefter overfor friidrett.no at den norske hekkedronningen stiller der.

– Når det gjelder det påfølgende Diamond League-stevnet i Shanghai 12. mai venter vi på en avklaring, sier Bassani videre.

– Ut over dette, er det klart at hun løper i Manchester 18. mai og i Hengelo 3. juni før Oslo Bislett Games 7. juni og Stockholm 10. juni, sier han videre.

Dermed er konkurranseplanene fram til Oslo Bislett Games 7. juni spikret for bergensjenta.

Den norske friidrettsprofilen har allerede startet utendørssesongen. Tidligere denne måneden løp hun inn til andreplassen på korthekken på tiden 12.86 under et stevne i USA. Tiden ble riktignok ikke godkjent som følge av for sterk medvind.

Sesongens store mål er EM i Berlin i august.

