Skjern-tap i generalprøven

Søndagens hjemmekamp, hvor Skjern skal prøve å ta igjen seksmålstapet i Frankrike, var nok viktigst for Skjern-spillerne, som ofte kom til kort i møtet med Holstebros norske landslagskeeper Torbjørn Bergerud.

Bergerud reddet 15 av 33 skudd (45,5 prosent) i den del av kampen han voktet hjemmemålet.

Eivind Tangen slet spesielt. Han hadde hele 10 avslutninger og scoret bare fire mål. Bjarte Myrhol hadde ingen avslutninger i kampen.

Holstebro har med sin seier like mange poeng (6) som Skjern i gruppe 1. Aalborg topper med sju poeng når alle lag har spilt fire av seks kamper. Århus er uten poeng.

I den andre gruppen scoret Petter Øverby fire mål på like mange avslutninger da Kolding København tok en viktig seier med 33-32 over GOG. Gjestene ville sikret semifinaleplass med poeng, men intet er avgjort før de to siste rundene.

GOG topper tabellen med sju poeng, mens Bjerringbro-Silkeborg har seks og Kolding København fem.

Ole Erevik reddet 8 av 29 skudd (27,6 prosent) i GOG-målet. Magnus Jøndal og Henrik Jacobsen scoret to mål hver, Gøran Johannesen ett.

