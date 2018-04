Griezmann revansjerte seg med uvurderlig utligning

sport

Arsenal dominerte og kunne ledet med mange mål i en hjemmekamp der laget spilte i overtall i 80 minutter, men Griezmanns utligning gjør at den spanske hovedstadsklubben ligger mye bedre an enn den engelske i kampen om finaleplass.

– Vi vet at vi kan score mot Atlético, så vi ser positivt på det, sa Danny Welbeck til BT Sport.

– Det var en vill start på kampen, men vi er i god posisjon før hjemmekampen og håper publikum vil støtte oss og hjelpe oss til finalen, sa Griezmann.

Det var så vidt spilt en time da Arsenal tok ledelsen. Griezmann prøvde å slå tunnel på Nacho Monreal etter å ha vunnet ballen fra ham rett utenfor egen 16-meter, og det burde han ikke gjort. Monreal vant ballen og satte opp Jack Wilshere, som slo et perfekt innlegg fra venstre. Alexandre Lacazette knuste Lucas Hernández i lufta og styrte ballen i hjørnet.

Det var en svært fortjent ledelse for et Arsenal-lag som hadde dominert kampen helt fra start og skapt sjanse på sjanse både før og etter at gjestene ble redusert til ti mann.

Lacazette var den giftigste hele tiden, med to store sjanser i åpningsminuttene. Snaut ti minutter etter ledermålet var han nær 2-0 da han styrte en nikk rett utenfor lengste stolpe.

I det 82. minutt ble Arsenal snytt for frispark, og gjestene kontret. Griezmann havnet i løpsduell med Laurent Koscielny, som feilet med klareringsforsøket. Ballen traff Griezmann, som på bare farten tok seg forbi keeper David Ospina. Shkodran Mustafi falt da han skulle blokkere i det åpne målet, og Griezmann løftet ballen opp i nettaket.

Fyrverkeri

Arsenal innledet kampen med et veritabelt angrepsfyrverkeri. I en av sine siste hjemmekamper som manager for London-klubben så Arsène Wenger sitt lag spille som hans aller mest uforglemmelige årganger.

Etter fem minutter ble Lacazette spilt fram av Mesut Özil og knallet ballen stolpe-ut i krysset, langt utenfor keepers rekkevidde.

Minuttet senere stanget den franske spissen ballen mot mål på et flott innlegg fra Danny Welbeck. Jan Oblak i Atlético-målet viste klasse da han raskt beveget seg mot venstre og tok fram en enhåndsredning fra øverste hylle.

– Akkurat nå er Oblak verdens beste keeper. Det sier jeg ikke bare fordi han er min lagkamerat. Se på redningene han gjør, sa Griezmann om kampens store spiller.

Atlético-spillerne var sist inn i de fleste situasjoner, og det kostet høyreback Sime Vrsaljko dyrt. Han fikk gult kort allerede før det var spilt to minutter etter en stempling av Jack Wilshere og ble sendt av banen med sitt annet gule i det 10. minutt.

Igjen var det en stempling. Det var uforsettlig at kroaten traff Lacazette, men da han valgte å tråkke litt ekstra på vristen hans trakk dommer Clément Turpin fram kortene.

Rystet

Det spanske laget var rystet etter Arsenals sterke åpning, og det gjaldt også trener Diego Simeone. Han gestikulerte sin misnøye med dommeren inntil han et par minutter senere ble sendt på tribunen.

Arsenal fortsatte å presse, men uten å finne veien forbi Oblak. Sjansene avløste hverandre i rask rekkefølge, og Oblak måtte ta fram en flott beinparade på Welbecks skudd for å holde nullen. Ineffektivitet var innvendingen mot det Arsenal leverte.

Det var ikke mye som skilte fra at Atlético helt mot spillets gang kunne gått til pause med ledelse. I det 37. minutt brøt Thomas Partey nær midtstreken og raidet forbi flere motspillere helt inn i Arsenal-feltet. Ballen spratt til slutt ut til Griezmann, som tuppet den mot mål. David Ospina leverte en god redning.

Like langt ute i 2. omgang var ikke Ospina i veien, og Griezmann danset av glede.

