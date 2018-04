Zlatan uaktuell for VM-spill

sport

Det bekreftet Sveriges Fotballforbund i en pressemelding torsdag, ifølge Aftonbladet.

Landslagssjef Lasse Richt opplyser at Zlatans nei til å spille sluttspillet står fast og at VM er dermed er utelukket for Los Angeles Galaxy-spissen.

Snakket med Zlatan

Zlatan har tidligere takket nei til videre spill på det svenske landslaget, men har hintet om at et VM-comeback kunne være aktuelt.

– Jeg snakket med Zlatan på tirsdag. Han meddelte at han ikke har ombestemt seg angående landslagsspill – det er nei som gjelder, sier landslagssjef Richt.

Pressemeldingen avsluttes med følgende tekst:

«Zlatan Ibrahimovic er således, av samme grunn som ved tidligere landslagssamlinger, ikke aktuell for den VM-troppen landslagstrener Janne Andersson presenterer 15. mai».

VM-sponsor

Hovedpersonen selv sa nylig at han «kan spille VM hvis han vil», og landslagstrener Andersson har bedt Zlatan ta kontakt dersom han vil spiller VM.

Samtidig har det vært diskutert om det faktum at Zlatan har eierandel i et spillselskap vil kunne vøre et brudd på FIFAs etiske regelverk og skape problemer for hans deltakelse i VM.

Nå synes saken i alle tilfeller å være lagt død.

Nylig ble for øvrig Zlatan presentert som ambassadør for en av de største VM-sponsorene. Dermed tyder alt på at den svenske superstjernen blir å se i Russland under VM likevel.

