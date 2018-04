Carl-Erik Torp blir NRKs nye fotballekspert

sport

Nå blir den tidligere Brann-spilleren NRKs nye fotballekspert, både på radio og TV.

Torp er aller mest kjent for at han måtte legge opp i 2011 etter hjertestans i en kamp for Brann borte mot Sogndal. Den tidligere midtbanespilleren har hele tiden snakket åpent om hjerteproblemene som tvang ham til å legge opp i ung alder.

– Hvordan blir det å skulle formidle episoder der spillere eventuelt faller om?

– Det tenker jeg at er veldig vanskelig for alle. Jeg har en historie selv. Fra det skjedde, har jeg valgt å være veldig åpen og snakke mye om det. Jeg har ikke hatt noen problemer med det, men jeg kjenner at det går veldig inn på meg personlig når jeg ser lignende ting skjer i fotballen, sier Torp til NTB.

– Vi har hatt flere fæle episoder som ikke er noe hyggelig, og hvor det ender tragisk. Jeg kjenner at det treffer meg veldig hardt. Skjer det når jeg er inne i en direktesending, vet jeg ikke helt hvordan jeg vil reagere. Jeg må prøve å ta det på en riktig måte, fortsetter den tidligere eliteseriespilleren.

Skal være ærlig

Han var med i Radiosporten 4-4-2 for noen uker siden. Nå blir han fast ekspert både i radio og på TV. Allerede søndag er Torp i aksjon når NRK radio følger eliteserierunden. Til uken kommenterer den tidligere Kongsvinger-spilleren cupkampen mellom Senja og Tromsø. Deretter venter Stabæk - Røa i toppserien.

– Dette er en veldig spennende rolle. Jeg går ydmykt inn i den. Begrepet «fotballekspert» er jo nesten en litt belastet tittel. Jeg er fotballmann som har vært på mange sider av fotballen, og nå får jeg en mulighet til å synse og mene litt om fotballen. Det gleder jeg meg veldig til. Jeg kommer tett på mange arenaer, kvinnefotballen, landslagsfotballen, cupen og Eliteserien, sprudler Torp.

Han jobbet mange år i Brann, men er nå tilbake i KFUM Oslo som utviklingssjef.

– Hvordan blir du som ekspert?

– Jeg er opptatt av å være ærlig. Jeg skal si det jeg mener, men i starten kommer jeg ikke til å være den som skaper de største overskriftene, håper jeg. Jeg må finne litt ut av det på veien. Jeg håper å være faglig nøye, ikke synse om ting jeg ikke føler jeg kan synse om. Jeg skal komme med ting som er relevant, sier Torp.

Kan pushe kroppen

Han fikk operert inn hjertestarter etter kollapsen på Fosshaugane. Nå kan Torp trene fire-fem ganger i uka.

– Helsa er fin, absolutt. Jeg er veldig glad for at jeg kan leve et normalt liv. Det er lenge siden jeg hadde forrige anfall. Jeg er veldig trygg på kroppen min og trener godt. Jeg prøver å trene fire-fem ganger i uka i alle fall. Den mulighetene har ikke alle. Det er veldig godt for meg. Jeg stoler på kroppen også når jeg pusher meg, sier Torp.

Slik omtaler redaksjonssjef i NRK-sporten, Håkon Grønbech, nysigneringen:

– Carl-Erik kjenner spillet og spillere, kjenner trenergjerningen, kjenner fotballmiljøet og har også fått kjenne på medaljens bakside da han brått måtte avbryte sin egen aktive karriere. Et slikt perspektiv er også viktig å ha med seg i formidlingen av idrett. Carl-Erik har en rekke kvaliteter vi er overbeviste om at både NRK-sporten og publikum vil få stor glede av, sier Grønbech.

(©NTB)